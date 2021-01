Sanremo 2021. Indiscrezione su due vip famosissimi che affiancheranno Amadeus

Sanremo 2021. Un’ indiscrezione è trapelata riguardo due vip super famosi che affiancheranno Amadeus alla conduzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

E’ stato durante la quarantena dei mesi di marzo / aprile che Amadeus, tramite una diretta su Instagram, insieme all’amico di sempre (Rosario Fiorello) aveva annunciato di voler riprendere le redini del Festival di Sanremo.

La prossima sarà l’edizione della rinascita, la prima dopo il Coronavirus. Il conduttore non poteva mancare a quest’appuntamento così caro a tutti gli italiani e portare il proprio contributo artistico.

Ancora molto poco si conosce sulle modalità in cui verrà svolta la kermesse. La pandemia in atto e la seconda ondata che stiamo attraversando stanno rallentando di molto la macchina organizzativa. La data d’inizio potrebbe slittare di qualche settimana, non si sa e come il pubblico possa essere ammesso all’interno del teatro Ariston, storica location del Festival. Tuttavia, le polemiche che mettono pepe allo show sono già iniziate, prima fra tutte la querelle proprio fra Amadeus e il cantante Morgan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Fiorello sarà nuovamente presente all’edizione del 2021 e sono già stati annunciati i nomi dei cantanti in gara. Adesso però vi sveliamo un’indiscrezione riguardo la presenza di due super vip che si avvicenderanno con Amadeus alla conduzione.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, la rabbia dei Jalisse esclusi per la 24esima volta: “Siamo dei sognatori”

Sanremo 2021. Chi sono i due super vip che saranno sul palco dell’Ariston