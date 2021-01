Zodiaco, i segni più fortunati del 2021: sei tra questi?

Si prospetta un anno davvero fortunato per questi segni zodiacali che nel 2021 riceveranno molte soddisfazioni: scopriamo quali sono

Che il 2021 abbia inizio! Come da tradizione si pensa a dare uno sguardo alle stelle e capire cosa il nuovo anno potrebbe avere in serbo per noi. Mai come in questo momento storico la voglia di ricominciare, rinascere, cambiare, si fa largo nella nostra vita e per alcuni segni zodiacali in particolare sono in arrivo delle grosse novità. Se è vero che siamo noi i creatori del nostro destino, è altrettanto vero che a volte un pizzico di fortuna non guasta. Proprio per questi cinque segni il 2021 ne porterà parecchia. Scopriamo di quali si tratta.

I segni zodiacali più fortunati del 2021

Tra i segni più fortunati del 2021 troviamo l’Ariete che grazie alla sua tenacia, forza di volontà e una mano dal fato riuscirà a raggiungere i propri obbiettivi, soprattutto in ambito lavorativo. Sarà l’anno della svolta e i riconoscimenti non tarderanno ad arrivare. Così come i guadagni, che subiranno una netta impennata. La strada non sarà semplice ma l’Ariete riuscirà a percorrerla dimostrando tutto il suo valore.

Lo stesso potranno dire i Gemelli che avranno molta fortuna nel lavoro, dove riusciranno finalmente a portare a termine alcuni progetti sui quali stanno lavorando da diverso tempo. Sarà un anno di crescita, economica e personale. La dea della fortuna farà la sua parte, ma non bisognerà lasciarsi scappare le giuste opportunità che si presenteranno davanti agli occhi.

Per la Vergine grosse novità in arrivo. Il 2021 ha in serbo per questo segno delle grosse sorprese che lo porteranno a riscattarsi dopo le difficoltà vissute nell’ultimo anno. La fortuna non mancherà e in alcune occasioni avrà un ruolo fondamentale. Un segno, quello della Vergine, in grado di razionalizzare perfettamente ogni situazione. Continuerà a farlo, soprattutto sul lavoro, dove gli verrà richiesta una responsabilità maggiore.

Tra i segni più fortunati spicca anche il Sagittario che avrà modo di crescere e di avere numerose conferme, nella vita privata e sul lavoro. In particolare gli sforzi dell’ultimo periodo saranno ripagati con una promozione o un aumento. Nella sfera privata invece in arrivo delle novità: per i single potrebbe esserci un incontro che cambierà le carte in tavola, per chi è in coppia invece potrebbe essere l’anno decisivo per consolidare il proprio rapporto.

Infine troviamo l’Acquario che vivrà il 2021 come una sorta di rinascita. Raccoglierà infatti i frutti di ciò che ha seminato negli ultimi anni e finalmente gli verrà dato credito per non aver mai smesso di credere nelle proprie idee. La fortuna sarà dalla sua parte e riuscirà a dare uno spinta in più a questo segno.