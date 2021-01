Silvia Toffanin: la metamorfosi nel corso degli anni, cosa c’è dietro?

Cosa si nasconde al di là dei cambiamenti avvenuti nel corso degli anni alla “sempre in forma” e sorridente Silvia Toffanin?

L’attuale compagna di Pier Silvio Berlusconi e nota conduttrice del programma Verissimo in onda durante la fascia pomeridiana su Canale 5, Silvia Toffanin, sembra sia notevolmente cambianta nel corso degli anni. A tal proposito molti suoi fan si pongono la stessa domanda, ovvero: la sua trasformazione è data dal semplice scorrere del tempo oppure vi è qualcos’altro da sapere? Scopriamo insieme il verdetto attraverso un’approfondita indagine anno per anno.

Silvia Toffanin: l’equivoca trasformazione

Fin dai suoi esordi la Toffanin è risultata unanimamente una giovane donna di gradevole presenza scenica, un volto ed una voce carismatica affiancati ad un fisico con le forme nei punti giusti, il quale potrebbe addirittura essere definito da alcuni come invidiabile. Eppure, rispetto ai primi anni 2000, Silvia, sembra essere cambiata notevolmente.

Ma, portando alla luce il sua incredibile maniera di mantenere le sembianze di una valletta, nonostante abbia giustamente acquisito una certa maturità, pare che a tal proposito non ci sia nessuno scheletro nell’armadio. Piuttosto che ricorrere ad interventi chilurgici o pozioni di bellezza, il segreto della presentatrice risiede in una costante attività sportiva.

Anche divenire mamma sembra che non abbia apportato significativi effetti collaterali. Forse, unicamente un sorriso ancor più pieno, che renderebbe giustizia alla bellissima donna matura che è oggi. In effetti, l’unico intervento ad essere stato apportato sul corpo della soubrette pare che riguardi proprio la sua dentatura. Ma d’altronde chi non farebbe lo stesso?