Sonia Bruganelli, i due “amori” in eterno relax: capodanno senza botti – FOTO

Sonia Bruganelli pubblica una foto simpatica su Instagram che mette in risalto tutte le “debolezze” dei suoi due amori di famiglia

Dopo il giro privacy nelle case degli italiani e dei vip più noti del Belpaese, per “annotare” l’entusiasmo di inizio anno, tocca anche a Sonia Bruganelli fare la sua parte. L’imprenditrice di successo sui social network ha conquistato spesso la scena al posto del marito Paolo Bonolis.

Lo ha fatto senza volontarietà, ma incosapevolmente si è presa la sua meritata rivincita, a fronte delle continue affermazioni mediatiche del simpaticissimo frontman. Paolo non ha avuto alcun modo di mettersi in proprio durante questi mesi, bloccato inevitabilmente dalle avances della pandemia.

Ma il cast di produzione della Mediaset già sta costruendo le basi per un futuro roseo e pieno di aspettative per lui. A Gennaio con molta probabilità prenderà il via, la nuova kermesse “varietà” che lo ha reso ancor più celebre sul piccolo schermo

Sonia Bruganelli “striglia” il giullare scevro di entusiasmo

Ultimamente una delle star del web si sta facendo valere al posto di una figura molto più celebre, ma “dormiente” da un “pezzo”. In tanti griderebbero “sveglia!” all’alba della nuova èra, ma nessuno tra i follower di un personaggio, espressione di simpatia ed positività pensava che qualcuno l’avesse fatto al suo posto.

Questa è la “morale” di ciò che accade nel primo giorno dell’anno in casa Bonolis, con la moglie Sonia Bruganelli, indaffarata a risvegliare l’entusiasmo perduto ormai da tempo. Un capodanno senza botti dunque per il “vulcano spento” che prossimamente otterrà il suo meritato risveglio Nel frattempo però il “tapiro” della simpatìa silente se lo “becca” proprio il diretto interessato.

E’ accaduto proprio durante i primi minuti del 2021, quando la moglie Sonia ha immortalato un momento di privacy molto simpatico alla “piazza”. Si tratta di un “rilassamento da divano”, un pò troppo esplicito del marito (in compagnia del suo fido d’onore), ma che ha contribuito a rendere, un nuovo inizio piacevole, di buon umore e con ottimi propositi