Brutta sorpresa post lavoro: trovano la figlia morta in casa

Tornano a casa dopo il lavoro e trovano la figlia morta di soli ventidue anni. La tragedia si è consumata a Perugia

Aveva solo ventidue anni la giovane trovata morta nella sua abitazione dove viveva insieme alla sua famiglia. Il tragico episodio si è consumato a Perugia il 31 dicembre, quando i genitori tornati a casa hanno scoperto che la figlia aveva perso la vita. I due hanno immediatamente chiamato l’ambulanza e i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Perugia che non avrebbero riscontrato, al momento, segni di effrazione o una causa violenta del decesso. La giovane era una studentessa e da qualche giorno non stava bene.

Figlia morta: cosa è successo?

La vittima era una giovane studentessa con un futuro davanti che le è stato strappato troppo presto e senza un chiaro motivo. Da quanto emerge dalle prime indagini la ragazza stava male da qualche giorno con dolori muscolari per i quali la famiglia aveva interpellato il medico curante che le aveva prescritto l’assunzione di un farmaco a base di cortisone. Dai primi riscontri sembra che la giovane avesse anche la febbre e per questo, visto il periodo , dovranno essere fatti ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale positività al SarsCov2. Intanto la salma della ragazza è stata portata all’obitorio del Santa Maria della Misericordia, a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se procedere all’autopsia.

Le indagini sono iniziate e gli agenti di polizia e i carabinieri dovranno capire cosa sia successo in quella casa dove l’ultimo giorno dell’anno è accaduto il tragico episodio. Bisognerà fare chiarezza e dare una risposta ai due genitori che hanno perso la figlia troppo presto e all’improvviso.