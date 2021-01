Taylor Mega saluta il nuovo anno in bikini e sono fuochi d’artificio – FOTO

Taylor Mega con uno scatto da togliere il fiato pubblicato sui social ha voluto augurare un buon 2021 a tutti i suoi ammiratori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Inizia benissimo il 2021 grazie alla foto pubblicata su Instagram dalla bellissima Taylor Mega che saluta il nuovo anno facendo girare la testa ai suoi tantissimi follower. La bella influencer friulana ha voluto regalare uno scatto in cui si mostra sull’incantevole sabbia di Dubai, negli Emirati Arabi. Taylor si è lasciata ritrarre mentre indossa soltanto un piccolo bikini nero dal modello molto semplice che però riesce bene a mettere in risalto la tonicità del suo lato b. A lasciare il pubblico letteralmente a bocca aperta è senza dubbio il suo fisico statuario. Una bellezza frutto di costanza e sacrificio in palestra oltre che della generosità di Madre Natura. Bellissima anche senza trucco Taylor Mega grazie alle foto pubblicate è riuscita a far iniziare l’anno dei suoi migliaia di follower con il piede giusto.

La carriera e la vita privata di Taylor Mega – Foto