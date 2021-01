Test visivo che svela se sei un vero leader oppure no

Osservando l’immagine potrai prendere una decisione che svelerà la tua personalità: sei un leader o una persona socievole?

Si tratta di un’immagine piuttosto contorta e poco delineata: i confini non sono molto chiari infatti e si mimetizzano e nascondo nell’immagine stessa.

All’interno di essa si nascondono dei lupi, degli uccelli che si nascondo in una formazione rocciosa a strapiombo sul mare. Domina alle spalle di essa una montagna imponente che sovrasta la scena.

Ovviamente l’obiettivo dell’immagine non è quello si descriverne il contenuto, piuttosto di individuare qual è la prima presenza che ci balza all’occhio e da lì è possibile comprendere un importante tratto della nostra personalità.

Dunque, la domanda che ci dobbiamo porre appena guardiamo l’immagine è: “Cosa ho visto prima?”. Appena abbiamo la risposta possiamo leggere le soluzioni del test e capire a quale profilo corrisponde la nostra personalità.

Le risposte al test psicologico

In riferimento all’immagine che avete appena visto ecco le risposte al test.

Orso polare: Se la prima immagine che abbiamo vista è stata quella dell’orso che dorme, la nostra personalità combacia con quella di una persona che non ama farsi comandare dagli altri ma preferisce seguire la propria testa e prendere da solo le decisioni. Nessuno può influenzarvi ma al contrario si è in grado di influenzare gli altri, si è dei veri leader.

Lupi: Se invece avete visto per primo il braco di lupi siete delle persone socievoli che amano stare in gruppo, calme e disposte a tutto per aiutare gli altri. Eppure se qualcuno tocca i vostri affetti diventate aggressivi.

Uccelli: Se per primo avete visto gli uccelli significa che siete delle persone diffidenti, prima che date la vostra fiducia a qualcuno ci vuole del tempo ma chi riesce a conquistarla potrà contare su una persona vera e leale.

E voi che personalità avete?