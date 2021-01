Tom Hanks, rasato a zero: “Spavento i bambini voglio scusarmi”

Nuovo look per Tom Hanks. L’attore si è mostrato rasato per la prima volta durante il collegamento con Tom Hanks. E’ quasi irriconoscibile.

Cambio look per Tom Hanks. L’attore per ragioni cinematografiche ha dovuto dare un taglio alla chioma. Il primo debutto da rasato è avvenuto durante lo show americano The Graham Norton Show, dello scorso 29 dicembre.

E i fan si chiedono, è lui o non è lui? Hanks infatti senza capelli è quasi irriconoscibile. L’attore stesso esprime le sue perplessità in merito al nuovo taglio. “Spavento i bambini, voglio scusarmi”, le parole di Tom per sdrammatizzare la questione.

Taglio netto per Tom Hanks: la trasformazione per il nuovo film

Il nuovo look di Tom Hanks è stato dettato da ragioni professionali. Questa volta a differenza della folta chioma che si era dovuto far crescere per recitare Cast Away, si è dovuto radere.

Il cambio di look, in effetti, non è da poco. E lo stesso attore ha ammesso di portare sempre il cappello perché non si sente affatto a suo agio. Al momento l’attore sta lavorando alla pellicola dedicata a Elvis Presley diretta da Baz Luhrmann. Nel film Hanks interpreterà il ruolo del manager del cantante, il colonnello Tom Parker. Nei panni di Elvis invece Austin Butler e Oliva DeJonge come moglie di Presley.

In Australia si stanno effettuando le riprese del film. Titolo provvisorio della pellicola, “Elivis”. Prodotto dalla Warner Bros, il film dovrebbe uscire il 5 novembre 2021.

Durante la puntata di The Graham Norton Show, il divo di Hollywood ha definito il nuovo taglio “orribile”. Inoltre non sentendosi a suo agio, l’attore ha raccontato di indossare sempre un cappello. L’accessorio lo accompagna ormai in tutte le apparizioni pubbliche. Per la prima volta durante lo show americano Hanks si è mostrato senza, mettendo in bella vista il nuovo taglio.

Un sacrificio per Tom che tuttavia porterà a l’ennesima grande interpretazione dell’attore.