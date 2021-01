Un Posto al Sole anticipazioni 1° gennaio: la festa da incubo di Vittorio. Il figlio di Guido ha deciso di fare qualcosa in grande per capodanno, ma la cosa potrebbe finire veramente male

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Il nuovo anno comincia con il piano di Roberto che viene finalmente a galla, il che per Marina sarà davvero un durissimo colpo. Lei non si spettava che dietro alla bancarotta dei Cantieri ci fosse la mano di Roberto. Almeno non dopo che l’uomo si era proposto di sostenerla in questa difficile situazione. La manager ora si spiega perché così tanto interesse da parte del suo ex, e l’è anche chiaro il ruolo di Lara nella faccenda. A pagare il prezzo più caro però sarà Fabrizio, che finirà in ospedale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Vittorio e la festa di capodanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Vittorio oramai è fuori controllo: preso dall’organizzazione del mega-veglione di Capodanno, non vuole sentire ragioni. Alex e anche tanti altri provano a fargli cambiare idea ma lui non ha intenzione di tornare sui suoi passi. Il suo party dovrà rimanere negli annali del palazzo, ma rischia di diventare un incubo per tutti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: “Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Renato intanto vuole fare le cose in grande, ma finisce per combinarne una delle sue. Ha infatti acquistato dei fuochi d’artificio troppo rumorosi e ha paura di disturbare i vicini. Così cercherà di fregare Raffaele, che cadrà nel tranello del suo amico.