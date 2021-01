Ursula Corbero, Tokyo de La Casa di Carta manda a quel paese il 2020 – FOTO

Ursula Corbero, interprete di Tokyo ne la Casa di Carta, caccia via il vecchio anno e pubblica una carrellata di ricordi divertenti

Una carrellata di foto sensuali e video divertenti, da sola o con amici e colleghi. Così Ursula Corbero, interprete di Tokyo ne la Casa di Carta, dice addio all’anno passato. “Bye 2020 see you in hell. Feliz 2021 a tod@s el año que viene será increíble”. Ci vediamo all’inferno, questa è la frase che dedica ad un periodo infausto quale è stato tutto il 2020. Ha invece grandi aspettative per i prossimi 12 mesi, sperando che siano memorabili in senso positivo.

Sicuramente per lei ci sarà una bella novità annunciata. Tra qualche mese sarà sugli schermi Netflix con la quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta. Il Coronavirus ci ha messo lo zampino e ha rallentato la produzione e le riprese.

Per fortuna i protagonisti, tramite i loro canali social, ci rendono partecipi dell’evoluzione del loro lavoro e siamo a conoscenza che i motori sono accesi e la macchina è già partita. Anche la Corbero non fa eccezione. Usa largamente il suo profilo Instagram per mantenere un rapporto sempre vivo con i suoi fan.

Ursula Corbero. Gli inizi difficili fino al successo planetario

Gli inizi della carriera di Ursula Corbero sono stati un po’ altalenanti. La ragazza, nata in Catalogna, a Sant Pere de Vilamajor, l’ 11 agosto 1989, ha sentito ardere il fuoco dell’arte dentro di sè fin da piccola. A soli 13 anni prese lezioni di dizione e ha girato i primi spot. Ha ottenuto piccoli ruoli in fiction di discreta fama solo nel suo paese d’origine.

Poi ha ottenuto il ruolo che cambia una vita. Una serie televisiva spagnola, poco considerata al suo esordio nel paese di produzione, troppo lunga e macchinosa, venne acquistata da Netflix: La Casa di Carta. Il colosso dello streaming online ne fece il suo fiore all’occhiello. I protagonisti sono adesso osannati come delle rockstar. Il suo ruolo nei panni della criminale dal cuore d’oro, Tokyo, l’ha resa celebre in tutto il mondo.