La cestista Valentina Vignali veste di intimo rosso succinto e trasparente. Non lascia spazio alle parole: follower “impazziti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Anche nell’ultimo giorno dell’anno, la cestista e modella Valentina Vignali è una sentenza a cielo “coperto”. Una delle dive più frequenti sui canali social era in procinto di regalare un ultimo scatto favoloso ai follower che nel frattempo attendevano con trepidazione la “mezzanotte”.

Non poteva mancare la performance a “luci rosse” della Vignali durante le ultime “briciole” da tavolo, di una vigilia di Capodanno diversa dal solito. Lei che a differenza di molti altri ha deciso di trascorrere il giorno dell’attesa più bello nella fantastica e innevata “Ovindoli”. Località abbruzzese, sita in provincia di L’Aquila.

Ad accompagnare questo viaggio di speranza e buoni propositi per il secondo è il compagno Lorenzo Orlandi, che Valentina “custodisce” con cura nel suo calorosissimo cuore. Gli scatti in un paesaggio tipicamente montano incoronano Valentina nel segno dell’amore più sincero, ma è solo il preludio ad un primo piano da brividi lungo la schiena, per tutti i fan

Valentina Vignali, frontale “illegale”: brivido da fuoco d’artificio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Il 2020 per Valentina Vignali si è chiuso nel migliore dei modi, non solo per la località turistica vacanziera scelta per l’occasione. L’anno trascorso è stato per lei un “dolce” successo, pur restando lontano dalla passione di sempre, ovvero il basket.

Poche volte l’abbiamo vista all’opera con le colleghe della pallacanestro, ma in alternativa ha ricevuto la “medaglia d’oro” dell’anno, nelle vesti di web influencer “illegale”, regalando spettacolo e continui “sbalzi di temperatura”. Per festeggiare il fatidico e mai come stavolta atteso capodanno, Valentina ha indossato body e reggiseno rosso fuoco, davvero “succulenti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Un primo piano da “censura” dove non si può non ammirare il paesaggio di forme divine nel “front clic” d’intimo trasparente, che ha lasciato i follower della campionessa cestista, senza parole e con un buon proposito in più, rispetto al “terribile” anno che ci siamo messi alle spalle