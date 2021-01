2021: Belen inizia l’anno con il sorriso al fianco di Antonio Spinalbese

Belen Rodriguez passa l’ultimo dell’anno con il fidanzato Antonio Spinalbese e la famiglia. Grazie alla recente love story, la bella argentina inizia il 2021 con il sorriso.

Un 2021 partito nell’amore per Belen Rodriguez. La bellissima argentina ha iniziato il nuovo anno accanto all’ultima fiamma Antonio Spinalbese. Belen chiude il 2020 in bellezza lasciandosi alle spalle mesi impegnativi.

La Rodriguez infatti ha affrontato la seconda separazione con Stefano De Martino. I due hanno riprovato a ricostruire la loro love story, ma qualcosa è andato storto. Dopo l’ennesima crisi, Belen ha comunicato la rottura definitiva finendo al centro dei gossip.

Dopo un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, la Rodriguez ha incontrato Antonio Spinalbese, un parrucchiere di 25 anni. Subito scatta il colpo di fulmine e grazie a lui Belen ha ritrovato il sorriso. 11 anni di differenza, la coppia è molto affiatata e insieme hanno condiviso l’estate a Ibiza. In ricordo di quei magici momenti, entrambi si sono tatuati la scritta “Chupito”.

Conosciuti per caso in vacanza, Belen aveva bisogno di un parrucchiere ma il suo hairstylist di fiducia non era disponibile. Al suo posto Spinalbese pettina la showgirl e tra i due scatta l’amore.

Belen e Antonio, uniti più che mai iniziano il 2021 insieme al clan Rodriguez

Mesi d’amori per la coppia, che sui social posta scatti dove si mostra affiatata. Per le feste Belen e Antonio si sono recati in montagna in Trentino insieme a tutta la famiglia Rodriguez.

Nelle storie di Instagram Belen ha dato il benvenuto al nuovo anno insieme al compagno e ai suoi affetti. Intanto Antonio coltiva la sua passione per la fotografia, in questi giorni sono circolate alcune voci che avrebbe lasciato il lavoro di hair stylist per dedicarsi a questa passione.

A dicembre inoltre ha aggiunto tra i suoi tatuaggi una new entry realizzato dalla stessa Belen, sopra la supervisione di un tatuatore professionista. Il tutto è stato documentato sui social.

La bella showgirl si godrà gli ultimi giorni di vacanza insieme ad Antonio sulle montagne della Val di Sole. Ora i fan attendono di scoprire quando torneranno.