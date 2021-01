A Padova un 27 enne è stato arrestato. L’accusa è di violenza sessuale aggravata. Il ragazzo abusava da anni della sorellina 12enne della compagna.

E’ stato arrestato alla vigilia di Natale un 27enne con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Il giovane abusava della sorellina dodicenne della compagna. Una storia tristissima che non vedeva solo abusi da anni ma anche ricatti e minacce. Il pedofilo più volte avrebbe minacciato la giovane di uccidersi nel caso in cui avesse rivelato la verità. Fortunatamente la madre e la sorella, ignare di ciò che accadeva da anni alla piccola 12enne, scoperto il fatto hanno denunciato l’uomo.

L’uomo, scoperto di essere stato denunciato, ha provato più volte a convincere la 12enne a ritirare la denuncia all’autorità giudiziaria. Non essendoci riuscito ha provato a pianificare una partenza per non essere arrestato. I carabinieri hanno preceduto l’uomo che è stato arrestato e portato al carcere Due Palazzi di Padova.

PADOVA, I SILENZI DELLA 12ENNE E LE MINACCE DELL’UOMO

Il rapporto tra il 27enne e la piccola 12enne era iniziato vista la relazione con la sorella maggiore della vittima. Nessuno poteva mai immaginare che potesse succedere qualcosa di simile. Il ragazzo aveva la fiducia di tutta la famiglia tanto che spesso la giovane rimaneva con lui. Gli abusi sono iniziati imponendo alla giovane di vedere dei film dal contenuto pornografico. Il tutto succedeva nella casa dell’uomo in zona Stanga e nella gelateria dove lavorava prima dell’inizio della pandemia. L’uomo che faceva il gelataio dopo diversi ricatti alla giovane, l’aveva addirittura minacciata di uccidersi per tenere la 12enne in pugno.

La mamma della giovane e la sorella però vedevano nella dodicenne dei comportamenti strani e messa alle strette ha confessato. Un orrore terribile quello che per anni aveva vissuto la ragazzina che ha finalmente rivelato gli abusi di cui era vittima da anni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa è di violenza sessuale aggravata.