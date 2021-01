La showgirl torinese ha pubblicato su Instagram parole inaspettate dedicate a qualcuno che è stato molto importante per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti in questi ultimi mesi è stata protagonista sui social e in tv dopo la partecipazione di suo figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. La mamma del trentottenne ha voluto dare tutto il suo sostegno e appoggio al figlio all’interno della Casa e l’ha difeso con le unghie e con i denti di fronte alle critiche, come solo una mamma sa fare.

Nonostante la presenza ingombrante di Alba, Francesco si è definito molto legato ai suoi genitori con i quali ha uno splendido rapporto vero e diretto.

Anche il papà, Franco Oppini, ha sostenuto il figlio seppure è rimasto più nell’ombra dell’ex moglie.

LEGGI ANCHE -> Ambra Angiolini festeggia il compleanno della figlia: due bellissime gocce d’acqua FOTO

Lo sfogo social di Alba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

LEGGI ANCHE -> Marisa Laurito e la frase shock del compagno al primo incontro

Nel primo giorno del 2021 la conduttrice ha pubblicato una foto di quando era ancora in fasce con una lunga didascalia che ha voluto condividere con i suoi followers:

“Vorrei tornare indietro per rincontrare tutte le persone che non torneranno più . Almeno non sotto la forma in cui le avevo conosciute. Questo dolore questa consapevolezza però mi fanno sentire meno il peso di dover andar via perché so che quando me ne andrò diventerò come loro energia nell’universo e potrò ritornare sotto la stessa forma di cui sono fatti sogni che oggi appartengono al mio presente.”

Conclude il post ricordando l’appuntamento come ospite nella puntata di Domenica In, da Mara Venier, il 3 gennaio alle 15:20.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Attendiamo dunque di sentire il suo racconto che ci spiegherà meglio le parole che ha voluto condividere sui social.