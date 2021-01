Alena Seredova, sulla neve come non l’avete mai vista – FOTO

Alena Seredova sulla neve insieme alla piccolina di casa, nata dall’amore col compagno Alessandro Nasi. La famiglia è più raggiante che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Un’ora fa la modella ceca Alena Seredova ha postato alcune immagini che la ritraggono in una versione inedita: sulla neve e intenta a spalarla. L’immagine ha fatto subito il giro del web ed ha raccolto larghi consensi: in tante infatti a complimentarsi con la showgirl per il suo essere donna con la D maiuscola, capace di fare tutto da sola. Qualcuno ha anche sottolineato come la neve sia molto alta, in effetti i cumuli sono notevoli. La showgirl con famiglia si trova a Torino, benché le immagini rievochino luoghi ancora più nordici. Il post comprende tre foto che narrano per così dire i momenti in cui Alena spalava la neve e l’ultima foto si conclude con un bel sorriso contagioso, senza trucco e assolutamente bellissima.

Alena Seredova, lo scatto con la principessa di casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Nonostante la bellezza della Seredova sia fuori discussione, un’altra è riuscita a rubarle la scena: la piccolina di casa, Vivienne Charlotte. La bimba di appena 7 mesi ha trascorso delle ore sulla neve con i suoi genitori. E tutte le attenzioni sono su di lei: il suo post infatti ha raccolto in mezz’ora quasi 8 mila like. In posa, come se già fosse avviata nel mondo della moda, la piccola Charlotte si lascia immortalare con tanto di ciuccio e abbigliamento da neve tutto super abbinato – come qualcuno nota sui social – e sulle tonalità del giallo. Incanta tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

I commenti per la bambina sono tantissimi e Alena, da perfetta mamma, ringrazia con un like tutti i follower che le hanno rivolto un dolce pensiero.