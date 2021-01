Ambra Angiolini festeggia il compleanno della figlia: due bellissime gocce d’acqua – FOTO

Ambra Angiolini ha pubblicato una dolcissima foto insieme a sua figlia. Jolanda festeggia il suo 17esimo compleanno: la bellissima dedica della mamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra Angiolini ha pubblicato alcune dolcissime foto insieme a sua figlia, avuta 17 anni fa dalla relazione con il cantante Francesco Renga. Nello scatto l’attrice e Jolanda sono due bellissime gocce d’acqua: entrambe vestite di nero hanno lo stesso sguardo divertito e complice come solo una mamma con la propria figlia riesce ad avere. Nell’ultimo scatto la figlia di Ambra spegne le sue candeline su una meravigliosa torta a forma di cuore. Mentre nella seconda immagine la cantante di “T’appartengo” stringe la piccola tra le braccia in uno scatto di qualche anno fa. C’è anche un tenerissimo video in cui Jolanda mostra l’apparecchio ai denti mentre è seduta in auto. La didascalia che accompagna queste immagini piene d’amore è di una dolcezza che scalda il cuore: “Grazie per avermi dato la vita 17 anni fa piccola mia. Meno male che non ti sei spaventata dei miei ‘interni’ ed hai cominciato subito a ridere… Continua… TI AMO”.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino, arriva la notizia che i fan stavano aspettando

Ambra Angiolini e il suo libro “Infame”