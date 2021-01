Antonella Clerici: il sorprendete risveglio dal panorama idilliaco

L’invidiabile risveglio della conduttrice Antonella Clerici, chi non vorrebbe essere al suo posto? Mostra un panaroma idilliaco.

La conduttrice de La Prova Del Cuoco, Antonella Clerici, questa mattina ha avuto il piacere di risvegliarsi in un luogo di una bellezza disarmante. Dopo aver trascorso i giorni di festa con un ristretto numero di persone a lei care, approfitta dei suoi profili social per divulgare un appello di speranza rivolto a tutti i suoi fan. “Ci riprenderemo la nostra vita” ha annunciato Antonella riferendosi a quella che sembra divenire la principale conquista del nascente 2021.

Leggi anche —>>> Antonella Clerici esausta e sfinita: “Non ne possiamo più”

Antonella Clerici ed il risveglio sorprendente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Potrebbe interessarti anche —>>> Antonella Clerici, dopo 20 anni piovono le critiche , la situazione

“Buonanotte dalla magica casa nel bosco ovattata dalla neve❄️“, avrebbe recitato la bella Antonellina tanto amata dagli italiani prima che stanotte Morfeo la portasse con sé. A sorprendere i suoi occhi questa mattina è stata un’inaspettata nevicata che ha continuato ad imbiancare il suo panorama mozzafiato.

Negli scatti pubblicati in questi giorni, fino alle più recenti storie Instagram di questa mattina, la conduttrice di origini lombarde, ha mostrato ai suoi telespettatori qual’è stata la cornice che ha reso magiche le sue vacanze natalizie. Un inizio 2021 con i fiocchi per la madrina delle ricette, come si suol dire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Inoltre, nel breve filmato di questa mattina, e direttamente dalla sua attuale “casa nel bosco”, la presentatrice Rai ha poi aggiunto con felicità: “anche oggi nevica“, volendo forse sottolineare ancora una volta l’atmosfera suggestiva che sta avvolgendo la sua esuberante personalità in questo ultimo periodo.