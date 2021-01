Beautiful, anticipazioni puntata 3 gennaio: l’unica di cui fidarsi

Beautiful, anticipazioni 3 gennaio: mentre Liam e Steffy si riavvicinano, Thomas fa un’interessante incontro.

Conclusasi la vicenda di Katie e Flo, torna in scena il dramma di Beth. Liam ha portato la bambina a far visita a Steffy, sua madre adottiva per tutto il tempo in cui è stata creduta morta dai suoi veri genitori. La giovane Forrester ne è stata felice, anche se un po’ le dispiace pensare che l’ex marito lo abbia fatto all’insaputa di Hope. Il fatto che la Logan non le avesse mai fatto rivedere sua figlia non le piace per niente. Nel frattempo, sul pianerottolo di casa di Vinny, Thomas ha rincontrato Zoe, di ritorno dal processo del padre.

Beautiful, anticipazioni 3 gennaio: Hope e Liam verso il matrimonio?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy e Liam vivranno un piacevole momento di riunificazione familiare. Mentre giocano con Kelly e Beth, i due parleranno del proprio passato e la ragazza ammetterà che le dispiace di essere rimasta sola alla casa sulla scogliera. Steffy segretamente soffre per la rottura con Liam, anche se non vuole darlo a vedere. In quello stesso momento, Brooke sta parlano con Hope, spingendola a risposarsi con il giovane Spencer e ad adottare Douglas.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Thomas troverà il confronto con Zoe molto interessante. In fin dei conti, la ragazza è l’unica su cui abbia mai potuto contare per mantenere il segreto di Reese. Che tra i due possa nascere un’amicizia o addirittura qualcosa di più?