Bologna: uomo tenta il suicidio in videochiamata con moglie e figlio

Nella notte della vigilia di capodanno un uomo ha tentato il suicidio durante una videochiamata con la moglie ed il figlio.

Il tentato suicidio è avvenuto nella notte di San Silvestro nei pressi di una zona periferica della città di Bologna. L’uomo si trovava da solo nella sua abitazione ed aveva deciso di effettuare una videochiamata alla sua famiglia durante la mezzanotte. Al momento degli auguri, però, c’è stata una terribile sorpresa. La moglie ed il figlio dell’uomo, entrambi in luoghi diversi, hanno assistito ad un’inattesa e macabra scena.

Tenta il suicidio in videochiamata: i dettagli

L’uomo avrebbe deciso di impiccarsi con l’ausilio di una sciarpa precedentemente agganciata al soffitto della casa. Appena i due familiari hanno compreso cosa stesse accadendo, il figlio della coppia ha immediatamente avvisato le autorità ed il 118. Inoltre, non essendo il quel momento troppo lontano dall’abitazione paterna, il ragazzo si è lanciato in una corsa contro il tempo, recandosi sul posto.

Fortunatamente il giovane è riuscito a giungere in tempo salvando la vita del padre suicida. Dopo il suo arrivo anche i soccorsi non hanno tardato il loro intervento, trasportando in seguito l’uomo in ospedale. A presentarsi in primis sul luogo del tentato suicidio sono stati i militari della stazione bolognese di San Ruffillo.

Infine l’uomo è stato tratto in salvo ed in questo momento si trova sotto osservazione ed in condizioni particolarmente sfavorevoli, nonostante il repentino intervento. Adesso si attende che possa essere presto dimesso dal reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore della città.