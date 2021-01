Carlo Conti, la preoccupazione del conduttore sul nuovo programma

Carlo Conti conduce Affari Tuoi, lo storico programma RAI ma dedicato alle coppie che devono sposarsi. Il presentatore ammette le sue preoccupazioni sul nuovo format.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da luana_mazziotta (@luana_mazziotta)

Carlo Conti torna in TV con Affari Tuoi, lo storico programma Rai Uno ma in una versione diversa: i concorrenti infatti saranno delle coppie che devono sposarsi. Un’occasione quindi per tentare la sorte e vincere un montepremi valido per sostenere le spese di nozze. Il nuovo format – Viva gli Sposi! – andato in onda la prima puntata lo scorso 26 dicembre si è rivelato un successo. I pacchisti VIP e la conduzione elegante ma divertente di Carlo Conti, rendono Affari Tuoi un programma gradevole.

Il conduttore ha comunque ammesso, nonostante quindi l’esordio col botto, che non bada molto agli ascolti in quanto il suo scopo va oltre lo share: in un periodo storico che vede una televisione molto diversificata, capace di soddisfare le richieste di tutti, certamente proporre un programma di qualità che possa rendere felice una fetta di pubblico è da considerarsi l’obiettivo principale.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi: pitonata e senza veli, si intravede un particolare FOTO

Carlo Conti svela preoccupazioni e concorrenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascolti_TV (@ascolti_tv01)

LEGGI ANCHE –> Delusione per la famiglia Carrisi, un fulmine a ciel sereno per gli artisti

A proposito rivela Carlo Conti: “Mi preoccupo di prendere una buona fetta di spettatori e di fare compagnia”. Un’altra parte dell’intervista rilasciata dal noto presentatore riguarda la concorrenza Mediaset ovvero Maria De Filippi con il suo evergreen C’è Posta per Te, uno dei programmi di punta per il palinsesto Mediaset, sempre campione di ascolti. Carlo Conti svela il rapporto di stima reciproca che lega i due conduttori: “Con lei c’è stima, abbiamo condotto insieme il Festival di Sanremo. Quando ho saputo che sarei andato in onda di sabato l’ho chiamata, farà C’è posta per te”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tv Italiana (@tv_italiana)

“Cerco di portare leggerezza, ogni età ha i suoi gusti” conclude l’amatissimo conduttore.