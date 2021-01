Carolina Stramare, FOTO da infarto ed un segreto svelato: “…anche se non si direbbe…”

Carolina Stramare svela un segreto sui social ma tanti rimangono comunque paralizzati dalla foto che ha postato, da infarto.

Carolina Stramare nonostante sia Miss Italia 2019 e non più quindi la reginetta di bellezza in carica, rimane tra le più seguite e le più apprezzate. In molti notano infatti in Carolina una semplicità ed una genuinità che rimane sempre più preziosa in un mondo particolare ed eterogeneo come appunto la TV o ancora la Moda. Carolina, con il suo fisico statuario ed un viso che spacca, è una modella degna di nota. I lineamenti sono perfetti tanto che ogni selfie suscita pulsioni ai suoi numerosi followers. L’ultimo scatto l’ex Miss Italia l’ha condiviso mezz’ora fa e già ha ricevuto quasi 10 mila like. I commenti sono tantissimi e pieni di amore per la modella. Gli occhi catturano la scena, lo sguardo è ipnotico ed i capelli fluenti al vento conferiscono allo scatto movimento. Il maglione a costine magenta le sta benissimo e spicca sul suo incarnato.

Carolina Stramare, il segreto svelato sui social e l’intervento del padre

Carolina Stramare svela un segreto: E comunque, anche se non si direbbe, gennaio è il mio mese preferito :). Tra dediche d’amore ed idee contrastanti (Gennaio e febbraio sono orribili, qualcuno scrive simpaticamente) spunta il commento del padre – Romeo Stramare – che scrive: 😘Si solo perché è il tuo compleanno 😂😂😂😂😂😂. Il 27 gennaio infatti Carolina compirà 22 anni. La modella risponde Il regalooooooo non perdiamo tempooooooooooooo.

Si crea un divertente botta e risposta tra padre e figlia che mostra la modella in una versione dolcissima e molto tenera.