Il caso Zaniolo, protagonista sui social e la Roma non gradisce

Il fuoriclasse giallorosso in questo ultimo periodo sta facendo parlare fin troppo di sè e la Roma inizia a tenerlo d’occhio.

Nicolò Zaniolo è salito alla cronaca a causa delle sue vicende personale. Lontano dal campo a causa della rottura del crociato, per la seconda volta dopo la prima frattura a fine 2019. Nel 2020 ha giocato 243 minuti di Serie A, ossia meno di tre partite intere.

Eppure in questo ultimo periodo è stato travolto dal gossip e da un avvenimento che ha sconvolto la sua vita.

Il centrocampista si sarebbe innamorato della modella romena Madalina Ghenea, 11 anni più grande di lui, iniziando una relazione e rendendola pubblica sui social, lasciando così la storica fidanzata Sara Scaperrotta.

La ragazza però è rimasta incinta e quando l’ha comunicato a Nicolò, il giovane ha deciso di non proseguire la relazione seppure ha dichiarato che si prenderà la responsabilità di padre pur avendo detto alla Scaperrotta che non si sentiva pronto. La loro storia stando alle parole di Nicolò sarebbe finita perché i due non andavano più d’accordo. Certo è che la situazione che l’ha coinvolto non è semplice da affrontare soprattutto per un ragazzo di 21 anni che si trova al centro delle polemiche e con un figlio in arrivo.

La reazione della società

La Roma a quanto pare non vede di buon occhio la situazione che ha reso protagonista Zaniolo: è nell’occhio del ciclone e sui social è sotto osservazione.

Il Capodanno l’ha trascorso con la famiglia ma anche un semplice tango con la mamma, ballato in casa e finito con un casquet, è stato oggetto di critiche “con due ginocchia così, cosa si mette a fare..”

La famiglia Friedkin è sempre molto attenta alla serietà e alla professionalità dei suoi calciatori e sicuramente questa vicenda non sta giovando alla carriera di Zaniolo. Seppure il talento giallorosso ha ribadito più volte amore eterno alla Roma confessando la sua mancanza per il campo da gioco.

Il rinnovo contrattuale promesso con un adeguamento di stipendio sarà adesso in bilico?