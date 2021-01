Chiara Carcano bellissima di profilo in mezzo alla città-FOTO

L’influencer Chiara Carcano è bellissima, condivide una foto di profilo e si vedono i suoi lineamenti perfetti

La Carcano condivide una foto su Instagram di profilo in mezzo alla strada ed è bellissima, nella didascalia scrive:”2020:you learned, 2021:apply”. Significa che nel 2020 hai imparato e nel 2021 devi applicare quello che hai imparato. Un messaggio che noi tutti dovremmo fare nostro e rispettare. Questo anno ci ha insegnato tanto nonostante le mancanze. E quindi dobbiamo fare tesoro degli insegnamenti e applicarli per l’anno che verrà.

Chiara Carcano a capodanno appare super sexy in un mini abito

La Carcano condivide una foto su Instagram nella sera di Capodanno e indossa un mini abito nero aperto sul décolleté, magnifica. Nella didascalia scrive:”Qualcosa di nuovo, qualcosa di rosso..e qualcosa di vecchio (e per quello c’è sempre la mia danyronca”. Infatti nella foto con lei c’è una sua cara amica. Ma dove saranno andate che eravamo tutti in lockdown e con divieto di uscire dopo le 22? Probabilmente avranno partecipato ad una festa in casa come molti. Per la fine dell’anno lei e le sue amiche che insieme conducono la rubrica “Così fan tutte”. Hanno deciso di fare un oroscopo speciale per la sera di capodanno.

Analizzano a turno i segni zodiacali per aiutare le donne a capire con chi è meglio passare l’ultimo dell’anno. Un’idea divertente e carina e come al solito le ragazze danno i loro consigli senza peli sulla lingua, sono brutali e ironiche come ci piace. L’influencer sempre in occasione della fine dell’anno ha condiviso un video.

In cui mostra i suoi momenti più belli del 2020 e poi scrive nella didascalia una dedica. “Un anno che mi ha travolto e stravolto. Un anno che mi ha fatto perdere completamente e ritrovare. Un anno che sicuramente ricorderemo, un anno FORTE pieno di imprevisti che mi hanno segnato ma che mi hanno anche insegnato tanto. Detto ciò…la vita è fatta di presente e di futuro.