Chiara Ferragni senza vestiti mostra i segni della gravidanza: mai stata così bella. L’imprenditrice digitale in attesa di una bambina e il pancione cresce a dismisura

Chiara Ferragni è sicuramente uno dei personaggi più amati del mondo del web. Lei e Fedez sono una coppia bellissima, che da quasi cinque anni hanno fatto impazzire tutti e sono diventati l’esempio di amore che tanti vorrebbero vivere. La loro storia si è evoluta davvero velocemente, la proposta di matrimonio è arrivata dopo pochi mesi dall’inizio della loro storia e così anche l’annuncio della gravidanza. Leone Lucia Ferragni oramai è la piccola mascotte del mondo del web.

Chiara Ferragni, bellissima negli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Qualche mese fa i due hanno annunciato la seconda gravidanza, una notizia che ha reso davvero molto felici i fans della coppia che si aspettavano da tanto l’arrivo di un secondo bambino. Stavolta sarà una piccola principessa a riempire le loro vite. Mancano oramai poche settimane alla nascita della piccola e i genitori non ci stanno più nella pelle: Chiara ha pubblicato su Instagram diversi scatti di lei col pancione, e i cambiamenti in generale del suo corpo con la gravidanza che la rendono ancora più bella.

Anche Fedez è chiaramente d’accordo, infatti vedendo arrivare la moglie in intimo e con il pancione in bella vista, non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un commento: “Guardatela! Sei sempre più bella!”.