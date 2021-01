Clizia Incorvaia: una bomba di sensualità, l’indumento è favoloso – FOTO

L’ex concorrente del Grande Fratello indossa un abito favoloso ed incredibilmente sensuale per stupire i suoi fan ad inizio 2021.

“Quarant’anni e non sentirli“, sembra essere il motto della bionda e sempre bellissima soubrette di origini laziali. Dopo aver culminato l’avvenutura nel celebre reality del Grande Fratello, la compagna di Paolo Ciavarro, ha deciso di sorprendere i suoi fan ad inizio 2021. Clizia Incorvaia sembra essserea attualmente in una positiva bufera di gossip grazie alla relazione con il biondo ex conquilino della casa, e non perde un colpo riguardo alla sua sensualità.

Clizia Incorvaia: lo scatto dal look favoloso

Lo scatto che vede Clizia come assoluta protagonista è stato pubblicato sulla sua pagina Instagram durante la serata di ieri. Un primo dell’anno, dunque, all’insegna della popolarità visti gli oltre 10mila like ricevuti al suo ultimo post. La showgirl indossa un abitino particolarmente curato nei dettagli che mette di gran lunga in risalto il suo fisico. Un grande fiocco nero ad accentuare il suo décolleté ed una serie di Swarovski a contornare le sue gambe.

Il tocco di classe è dato però dal suo sguardo, intenso e sensuale, e dalla didascalia che riassume la contentezza per il nuovo inizio: “Finalmente é giorno 1 gennaio 2021, abbiamo abbandonato un anno bisestile uno degli anni più nefasti e funesti della storia. Brindo a nuovi INIZI”.

Per concludere Clizia si abbandona tracciando una serie di buoni propositi, portando la maggioranza dei suoi fan sulla piattaforma dalla sua parte: “mi auguro che il covid diventi solo un incubo e che finalmente ci si possa baciare, abbracciare e che i SOGNI siano nuovamente il nostro carburante ♥️💫“.