Dayane Mello è un fuoco: pizzi e trasparenze infiammano il web – FOTO

Dayane Mello e il suo look di Capodanno. Dalla Casa del Grande Fratello Vip la modella brasiliana scatena i fan

Dayane Mello è una grande protagonista del Grande Fratello Vip. È stata definita un’amazzone brasiliana da Maria Teresa Ruta nella sua presentazione di Capodanno e come darle torto. E si perché la modella attiva e molto conosciuta in Italia ha origini brasiliane e giorno dopo giorno rapisce il cuore di tutti i telespettatori che la amano per il suo essere controcorrente.

La Mello ha alle spalle un’importante storia d’amore con Carlo Gussalli Beretta. E in questi giorni di festa ha fatto parlare la foto ricordo che la madre di Beretta ha postato, e poi rimosso, tra le sue Instagram Stories.

Si tratta di uno scatto in cui il figlio compare proprio con la sua ex. Per molti il segnale che Umberta Gnutti Beretta abbia qualche preferenza per Dayane anziché che per la nuova fiamma del figlio. Si tratta di Giulia De Lellis che chiusa una volta per sempre la sua storia con il suo storico ex, Andrea Damante, ha intavolato una nuova relazione con il rampollo Beretta.

Ed ecco che così Dayane fa parlare sempre più di sé, sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia.

Dayane Mello, lo scatto di Capodanno è da sogno

Bellissima e sensualissima si è mostrata Dayane Mello nella sfilata di Capodanno organizzata al Grande Fratello Vip.

La modella brasiliana ha indossato un abito bianco tutto pizzo e trasparenze. Lungo e voluminoso ha sfilato come solo lei avrebbe saputo fare. Capelli lunghi e mossi che ondeggiano al suo camminare, labbra rosso fuoco e scollo pazzesco che lascia intravedere le sue forme giunoniche.

Con la “furia di una lupa” nella sua testa come l’ha definita Maria Teresa Ruta, Dayane ha lasciato tutti a bocca aperta. Una sfilata magnifica immortalata e postata sul suo profilo Instagram dai suoi collaboratori per augurare buon week end.

Il suo pubblico la ama e l’acclama. “Potrebbe stare benissimo tra le prime posizioni delle modelle super internazionali di oggi. Non dico la perfezione ma quasi ragazzi!! è pazzesca” scrive un utente e insieme a lui tantissimi altri complimenti.