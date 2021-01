Elena Santarelli, dopo le feste si allena: forme tutte in vista – FOTO

Elena Santarelli bellissima e super elastica in tenuta sportiva: sorridente e con un lato B da urlo che attira l’attenzione

Elena Santarelli si rimette subito in moto dopo le feste e non perde tempo per allenarsi. Non c’è modo di dare spazio ai chili di troppo. Subito pronta per smaltire. Del resto il suo fisico invidiabile piace da sempre, longilineo, ben scolpito tanto da piacere anche ai grandi stilisti.

Classe 1981, Elena oggi è uno dei volti più celebri e amati del panorama dello spettacolo italiano ma i suoi primi passi li ha mossi sulle passerelle più prestigiose dell’alta moda italiana come modella, sfilando per stilisti d’incommensurabile fama come Giorgio Armani, Laura Biagiotti e Gai Mattiolo.

Poi l’arrivo in tv con L’Eredità, la partecipazione al reality L’Isola dei Famosi, il calendario di Max ed i social l’hanno sempre più consacrata come regina indiscussa di sensualità. E anche oggi che gli anni avanzano, è mamma di due bambini e la dura lotta combattuta insieme a suo figlio Giacomo contro il tumore, non le hanno fatto perdere la solarità e la voglia di essere sempre in forma.

Elena Santarelli, flessibilità ed elasticità da urlo

Flessibilità ed elasticità da urlo quelle proposte da Elena Santarelli in questo 2 gennaio 2021. Si rimette subito in forma dopo le feste la moglie di Bernardo Corradi che ci regala una splendida foto in tenuta da fitness con le forme ben tutte in vista.

Si allunga con la gamba poggiata su un muretto per fare stretching e le sue forme volano tutte in bella vista. Gambe longilinee e perfette e lato B che si fa spazio attirando l’attenzione. Elena ha i capelli sciolti e sorride. A corredo della sua foto lancia un bel quesito a tutti i suoi follower che su Instagram arrivano a 1,8milioni.

“Flessibilità ed elasticità non solo a livello fisico, tendo ad allenare anche l’elasticità mentale – scrive la Santarelli – Dicono che usare una mentalità più flessibile ci aiuta a rispondere alle difficoltà quotidiane con maggior efficacia. In fin dei conti, la vita è cambiamento. Ogni sfida ci aiuta ad avere una mente elastica, dinamica e creativa. Così ho letto e sono pienamente d’accordo, voi?”.