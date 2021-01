Eleonora Daniele, l’aggressione sconvolgente: spettatori attoniti

La conduttrice Rai, Eleonora Daniele ha rimediato un “fuori onda” clamoroso che sta facendo preoccupare i fan di “Storie Italiane”

Sono ore di preoccupazione per Eleonora Daniele, la conduttrice e regina madre del giallo varietà, “Storie Italiane”. I fan si chiedono cosa fosse successo di così grave, da compromettere la sua posizione al timone della Rai.

Durante le festività natalizie l’abbiamo vista allegra e spensierata da ogni problematica relativa ai “fuori onda”. La missione da casalinga e madre di famiglia è stata superata con il pieno dei voti, regalando tutta la dolcezza e l’affetto che meritano i figli.

Eleonora si è dimostrata in più di una circostanza, una donna ligia ai valori fondanti della vita. Il senso della famiglia, la generosità e l’ospitalità che i telespettatori hanno ravvisato durante le intense puntate a contatto con gli ospiti d’onore.

Tra le personalità di spicco che hanno fatto visita nello studio di competenza di “Storie Italiane” spicca Riccardo Fogli. L’ex cantante dei “Pooh” ha parlato di vita, morte e miracoli del grande batterista e collega della band, scomparso, causa Covid, Stefano D’Orazio, in passato anch’egli cliente speciale nella lista delle programmazioni della Daniele

Eleonora Daniele, un racconto da brividi preoccupa i fan: “Chiedo scusa”

I racconti più emozionanti di “Storie Italiane” che hanno occupato la fascia oraria mattiniera delle programmazioni Rai sono frutto di una conduzione impeccabile della padrona di casa, Eleonora Daniele.

La giornalista padovana ha sempre mantenuto alto il livello di odiens televisiva del palinsesto “giallo” di Rai 1. Tuttavia qualche settimana fa rischiava terribilmente di compromettere la propria posizione al timone di Storie Italiane.

Cosa è successo di così grave all’affascinante conduttrice? In occasione dei molteplici assembramenti, nelle maggiori piazze d’Italia, gli inviati del programma avevano fatto un sopralluogo nella capitale per ravvisare e denunciare in diretta, il comportamento “illegale” di alcuni facinorosi, a fronte delle norme previste nel dpcm, dovute alla distanza sociale e la copertura del volto con la mascherina.

Erano ultras della Lazio, riuniti in un posto, di norma, altamente frequentato, ovvero “Ponte Milvio”. La troupe di Storie Italiane, composta da una giornalista 55enne e un cameraman di 38 anni riprendeva le “scelleratezze” di gruppo, finchè il giornalista veniva aggredito senza sosta, dopo cenni di preavviso allo spegnimento della telecamera.

Il bollettino medico ha recitato per lui un trauma cranico e uno facciale. Eleonora Daniele, dallo studio rimaneva completamente esterrefatta da ciò che stava accadendo a Roma. Dopo essersi assicurata delle condizioni di salute degli inviati sul posto ha porto le scuse ai telespettatori. Ma in quella circostanza si è sentita per un attimo esclusa dal ruolo che ha lanciato definitivamente le sue ambizioni professionali