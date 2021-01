Eleonora Incardona, baciata dal sole delle Maldive. Il seno però esplode nel bikini – FOTO

Eleonora Incardona incanta e colpisce ancora, nelle ultime ore continua a incantare i fan con scatti direttamente dalle Maldive dove si trova

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Mentre in Italia moltissime regioni sono letteralmente sommerse dalla neve e dalla pioggia, con un inverno piombato precipitosamente sulla testa di milioni di italiani rinchiusi in casa per il lockdown natalizio, c’è chi invece si trova a crogiolarsi al sole delle Maldive.

Parliamo infatti di Eleonora Incardona, la ex cognata di Diletta Leotta che giovanissima si è lanciata nel settore dell’orologeria con il progetto “Private Watch Club” e che sembra stia riscuotendo un ottimo successo sia in patria che all’estero.

463mila sono i fan che la seguono sui social con assiduità visti gli scatti bollenti che la giovane pubblica quotidianamente e che raccontano le sue giornate divise tra viaggi di lavoro e incontri con amici e familiari che la supportano in ciò che si è costruita da sola.

LEGGI ANCHE -> Nicole Soria, bella e sensuale allo specchio. Anche il fidanzato apprezza – FOTO

Eleonora Incardona, “Per godere della vita non bisogna aspettare e sperare…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni e i sogni porno, Fedez lo svela in pubblico

“Per godere della vita non bisogna aspettare e sperare…ma vivere!” scrive Eleonora a corredo dello scatto che la ritrae a mezzo busto mentre si crogiola al sole delle Maldive prima di tornare a Milano. Bella e sensuale, la pelle abbronzata e dorata, un tripudio di bellezza da cui emerge il seno prosperoso stretto in un reggiseno bianco.

La ragazza 28enne Eleonora Incardona colpisce sempre più per le sue forme a clessidra armoniche e sinuose, che i fan apprezzano a commentano nel suo feed con grande entusiasmo. Anche in questi scatto ammalia e conquista tutti i fan che la seguono, è troppo bella per passare inosservata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Non sappiamo con chi si trova al momento nell’isola, non ce lo ha fatto sapere. Sicuramente però il suo capodanno è stato all’insegna del divertimento e della musica, come ci ha raccontato nelle stories della sua pagina Instagram.