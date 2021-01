L’ultima ed incontenibile posa della mora imprenditrice dalle mille sorprese, Eliana Michelazzo: si mostra senza limiti.

L’imprenditrice di origini romane, Eliana Michelazzo, è divenuta popolare sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione nel 2009 alla trasmissione televisiva di Uomini e Donne. L’ultimo scatto ha letteralmente ipnotizzato i suoi follower. Eliana si mostra mentre è intenta a sorseggiare un buon vino rosé, ma a catturare l’attenzione degli osservatori è piuttosto il suo décolleté senza limiti…

Leggi anche —>>> Intervista a Eliana Michelazzo, dal coronavirus al Prati Gate – VIDEO

Eliana Michelazzo e la superba scollatura infinita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙀𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙚𝙡𝙖𝙯𝙯𝙤 (@elianamichelazzo)

Potrebbe interessarti anche —>>> Eliana Michelazzo ricomincia dalla politica: alla conquista di Roma

Saltellando da una trasmissione a l’altra nelle veci di ospite, ed accaparrandosi la presenza in molteplici parentesi televisive, Eliana sa bene come far parlare di sé. Ugualmente la sua predisposizione ad essere perennemente attiva anche sui social continua a far aumentare la sua popolarità fra i più giovani.

Il suo scatto più recente risale alla giornata di ieri, pubblicato sul profilo ufficiale Instagram della ex corteggiatrice ha riscosso un gran numero di apprezzamenti. In primo piano, su sfondo natalizio, Eliana mostra una scollatura a cuore dai caratteri incredibilmente osé. Oltre agli accessori dorati sono anche piuttosto visibili i suoi due tatuaggi stilizzati sulle braccia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙀𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙚𝙡𝙖𝙯𝙯𝙤 (@elianamichelazzo)

L’outfit indossato assomiglia più ad un corpetto di colore nero, che ad un abito da esibire in una serata galante, ma nonostante ciò quest’ultimo non sembrerebbe farla sfigurare, piuttosto con i suoi auguri sensuali agguanta gli apprezzamenti di molti suoi fan. Nella didascalia esordisce così: “Auguri di buon anno e che questo 2021 sia super e possa regalarvi lacrime di gioia.. ora brindiamo besos 😘💫“