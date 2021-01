La Gregoraci è apparsa nuovamente nello studio del Grande Fratello Vip anche nella per l’ultimo giorno dell’anno

Elisabetta Gregoraci anche la notte di Capodanno al Grande Fratello Vip, bellissima in un abito lungo con spacco davanti profondo, color oro. La showgirl era uscita per sua scelta poco prima di natale perché voleva tornare dal figlio Nathan e passare il Natale con lui.

Così è stato, ma poi per i giorni di Capodanno Nathan Falco è volato a Dubai con il padre e la Gregoraci è stata nuovamente ospite al Grande Fratello Vip. Era dunque uscita per stare con il figlio ma sta passando poco tempo con lui e tanto in vece nello studio del GF Vip.

Le critiche contro Elisabetta Gregoraci che si ritira dallo show per stare con il figlio, ma poi…

La showgirl sta subendo molte critiche da parte dell’opinione pubblica. Aveva infatti deciso di ritirarsi dal gioco per tornare dal figlio Nathan, tuttavia appare sempre ospite al Grande Fratello Vip, Capodanno compreso. Non passa inosservato questo fatto, e infatti subito un utente commenta sotto alla foto della Gregoroaci nella sera di Capodanno al Grande Fratello Vip. Le parole dell’utente nei confronti della Gregoraci:”Ma non si era ritirata per stare col figlio…?”. La Gregoraci non perde un’attimo e risponde subito scrivendo.“Perché non sto con mio figlio? Ti viene in mentre che possano esserci anche dei contratti da rispettare? No vero? Troppo difficile da parte tua arrivarci”.

C’è poi chi supporta la Gregoraci mostrando tutto il supporto, chi invece si accolla alla critica e prosegue:”Ha fatto finta per passare da donna perfetta e come sempre, ha dimostrato di essere incoerente! Ieri si doveva stare a casa con il figlio…ma che ci aspettiamo!”. Insomma ogni cosa che fa la showgirl viene immediatamente passata al vaglio della critica e analizzata.