Emily Mitchell: l’influencer incinta di Instagram muore a 36 anni

L’influencer di Instagram Emily Mitchell, incinta del suo quinto figlio, è morta lo scorso 22 dicembre. La famiglia annuncia la notizia.

A confermare la notizia è stata la sua famiglia: Emily Mitchell è morta questa settimana. La donna, 36 anni era una nota influencer su Instagram. Incinta del suo quinto figlio, Emily gestiva l’account Instagram The Hidden Way, dove aveva più di 112.000 follower, ed è morta “inaspettatamente la mattina del 22 dicembre 2020”; secondo quanto riferisce l’account GoFundme, la raccolta fondi creata appositamente per sostenere la sua famiglia in un momento così difficile. Mitchell, madre di quattro bambini, Finn, Isla, Eden e Luna, aveva annunciato pubblicamente l’arrivo del quinto figlio lo scorso novembre, insieme al marito Joseph Mitchell: la coppia aveva condiviso la foto dell’ecografia sulla piattaforma social.

Le parole commoventi della famiglia sulla piattaforma dedicata alla raccolta fondi GoFundme

“La nostra cara Emily e il suo prezioso bambino non ancora nato ci hanno lasciato inaspettatamente la mattina del 22 dicembre 2020.” – scrivono i familiari nel loro account GoFundme – “I nostri cuori sono spezzati e la sua gioiosa presenza mancherà moltissimo a tutti.” Amici e parenti sottolineano la considerevole influenza di Emily nella vita di tante persone. La sua scomparsa è una “perdita incomprensibile per chiunque la conoscesse.” Sul necrologio, la donna è stata ricordata come una grande amica, nonché moglie devota: “aveva un grande cuore, possedeva una fede profonda e amava tanto i suoi figli.”

Attualmente, le cause del decesso di Emily sono ancora sconosciute. Il personale medico, gli agenti e gli investigatori si stanno mobilitando per dare certezze alla sua famiglia.

Fonte: GoFundme