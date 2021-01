La bella influencer Francesca Brambilla ha condiviso una foto in cui appare in intimo ed è fantastica, molto sensuale

La bella Brambilla regala ai suoi follower uno spettacolo unico, si mostra in intimo con il lato A in primo piano. Nella didascalia scrive:”Pesci ascendente scorpione”. In questi ultimi scatti pubblicati dalla showgirl, appare super sexy e meravigliosa. I suoi follower sono impazziti e la riempiono di complimenti “Sei bellissima”, “Sei stupenda” e “Sei uno spettacolo”.

Francesca Brambilla in intimo continuamente su Instagram e una sorpresa per natale

La showgirl continua ad apparire in intimo e in bikini super sexy fa impazzire tutti. A Natale da il meglio si sè e pubblica una foto senza maglietta ne reggiseno, usa le mani per coprirsi il seno. Indossa un cappello da Babbo Natale facendo una linguaccia provocante alla telecamera. La Brambilla sa come provocare i suoi follower. Nelle sue stories la Brambilla fa vedere che il suo cane cerca di saltargli addosso e ci scherza su ma poi si arrabbia e lo sgrida. Ma subito dopo lui lo fa di nuovo. La showgirl è amante degli animali e lo ha dimostrato nelle stories.

Quando ha condannato chi ha fatto i botti a capodanno a Roma, uccidendo moltissimi uccelli che volavano nelle vicinanze. Un atto imperdonabile e assurdo, tutto questo per dei botti? Non è giusto ma queste persone non vengono nemmeno punite. La showgirl ha mostrato poi dei messaggi che ha ricevuto in direct in risposta alla sua storia e alcune persone le hanno augurato la morte a lei e al suo cane solo perché si è mostrata solidale nei confronti dei volatili.