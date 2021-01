GF Vip, Dayane Mello televoto truccato? Esplode la polemica sui social

Esiste un profilo brasiliano di 17milioni di follower che potrebbe aiutare Dayane Mello al GF Vip, indaga il Codacons dopo le polemiche sul web

Sembra esista una guerra in atto legata ai voti dei concorrenti del Grande Fratello Vip, soprattutto per via dei tanti voti brasiliani che giungerebbero in favore della modella Dayane Mello.

Le possibili irregolarità sono state segnalate da parte dei telespettatori italiani che si sono accaniti verso il programma chiedendo maggiori garanzie da parte della produzione del reality.

Alfonso Signorini aveva risposto già qualche tempo fa alle polemiche dicendo che se è vietato televotare dall’estero via sms, è possibile invece votare dal web senza limiti. Ora quindi è emerso un profilo brasiliano da 17milioni di follower che ha annunciato sosterrà Dayane in queste ultime settimane dentro la Casa per potersi portare a casa la vittoria.

GF Vip, su Twitter esplode l’hashtag #televototruccato

A dare notizia anche “Trash Italiano” che in un tweet spiega: “La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane Mello al #GFVIP. Ci saranno giusto un po’ di voti in più nei prossimi televoti”.

La news di sospetti brogli ha fatto infuriare i fan che chiedono l’intervento del Codacons per la tutela delle regolarità di gioco per tutti i concorrenti.

“Ci manca che facciano appelli al tg brasiliano per sostenerla, intervenga l’autorità garante”, scrivono alcuni follower sul web. Intanto l’hashtag #televototruccato sta esplodendo su Twitter. A quanto pare le parole di Signorini non sono bastate a placare gli animi, come si comporterà la produzione?