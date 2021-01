Giorgia Rossi, conosciuta dai suoi followers come “@giorgy0506“, ci regala un suo scatto, nel quale indossa un sensuale abito rosso.

La giornalista, conduttrice televisiva italiana ed influencer Giorgia Rossi augura a tutti un felice anno nuovo e ci ricorda l’appuntamento con il programma Pressing, con questo post apprezzatissimo dai suoi seguaci.

Giorgia, nella foto, indossa un vestito sbottonato color rosso mattone, dei tacchi alti e degli accessori molto fini ed eleganti.

La conduttrice del programma d’intrattenimento sulla serie A ha molta cura dei dettagli, come notiamo dalle unghie abbinate all’outfit.

In meno di un’ora il post ha ricevuto circa 25.000 like e 500 commenti, tra i quali non mancano di certo complimenti per il suo fascino e per la sua bellezza.

Giorgia Rossi, personaggio stimato da tutti: carriera, passioni ed interessi!

La carriera della meravigliosa Giorgia comincia con l’iscrizione all’ordine dei giornalisti del Lazio, sfondando successivamente nel mondo della televisione, con una propensione per gli avvenimenti calcistici.

Oltre alla sua attività di giornalista e conduttrice, è anche molto attiva sui social, contando su Instagram più di 400.000 seguaci.

L’affetto dei suoi fans non deriva solo dalla sua innegabile ed oggettiva bellezza, ma anche per la passione che trasmette in ciò che fa.

Durante le trasmissioni ha sempre tirato fuori carattere e personalità, guadagnandosi la stima di chi la guarda e la segue.