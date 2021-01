Isabella Ferrari. Ha un messaggio per LUI: “Ti ricorderò ma non mi mancherai”

Isabella Ferrari. Una bellezza intramontabile, pubblica uno scatto sensuale sul suo profilo Instagram accompagnato da un eloquente messaggio

Difficile trovare qualcuno che conserverà un ricordo allegro dell’anno appena passato. Il 2020 ci ha lasciati tutti svuotati, devastati; ci siamo sentiti derubati della nostra normalità, dell’abbraccio caldo di un affetto caro, della mano di un amico e dei sorrisi. Però non siamo sconfitti e abbiamo atteso il prossimo capitolo con grandi aspettative.

E’ dello stesso avviso la bellissima e talentuosa attrice Isabella Ferrari. Proprio sulla sua pelle ha avvertito tutto il peso della crisi in cui ci siamo imbattuti; gli addetti al mondo della cultura e dello spettacolo sono stati tra i più colpiti e hanno risentito dello stop forzato a cui sono stati sottoposti.

Ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto carica di significato. Incantevole, seduta sul pavimento, ha le spalle appoggiate ad una porta, in mano un mazzo di tulipani bianchi. Indossa un vestito di seta verde, luminoso, con gonna plissettata. Il colore scelto non è un caso, segna la speranza nel guardare avanti con rinnovata fiducia nel futuro. Così, infatti, scrive: “Prigioniera dietro a questa porta. Pronta per uscire. Aspetto.

Che quest’anno finalmente svapori, svanisca, tolga il suo ingombrante peso. Aspetto che il nuovo anno sia galante, mi apra la porta e mi lasci andare libera per il mondo. I fiori sono per lui. Benvenuto 2021. Addio 2020, ti ricorderò, certo, ma non mi mancherai”.

Isabella Ferrari. Una carriera straordinaria verso futuri successi

Isabella Ferrari è uno dei fiori all’occhiello nel carnet delle attrici italiane. Ha una lunga gavetta alle spalle, la sua carriera è iniziata da giovanissima. E’ stata protagonista in programmi televisivi, poi sono arrivati i primi ruoli in commedie diventate ormai un cult: Sapore Di Mare, Sapore Di Mare 2 – Un anno dopo, Gio d’estate, Fracchia contro Dracula, Il ragazzo del Pony Express (solo per citarne alcuni).

La personalità della Ferrari è divenuta sempre più forte con il tempo. Ha affrontato prove d’attrice più impegnative, all’altezza del suo talento.

Vincitrice di una Coppa Volpi come miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Romanzo di un giovane povero. Ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino, film che ha vinto l’Oscar come miglior film straniero nel 2014, ha ricoperto un ruolo chiave.

La vita privata l’ha messa molto alla prova. Ha affrontato una malattia di cui non parla facilmente, senza mai scendere nei particolari della diagnosi. “Una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe. La diagnosi non era per niente buona. Ogni mattina, per due anni, sono ospedale.” – ha dichiarato. Adesso il dolore sembra essere lontano. A 56 anni è più in forma che mai. Il suo ultimo film è stato È per il tuo bene, uscito nel luglio scorso su Prime Video.