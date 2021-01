Jessica Franceschetti, per i followers “@jessyfranceschetti”, pubblica una nuova foto, con un’ironica didascalia.

La modella si fotografa ai fornelli, scrivendo: “Ragazzi che dire…..è bellissimo fingere di cucinare“.

La simpatica e ironica influencer indossa un outfit casalingo composto da un maglioncino leggero crop-top nero e un paio di pantaloni della tuta grigi per stare comoda, senza rinunciare alla bellezza che da sempre la contraddistingue.

In circa un’ora il post ha ricevuto più di 6.000 mi piace e 150 commenti, tra i quali molti apprezzamenti sul davanzale messo in risalto dalla maglietta attillata: che spettacolo!

Jessica Franceschetti: “Sono solare, sensibile e lunatica”

Così si definisce la bellissima Jessica Franceschetti: “Solare, sensibile e lunatica“.

Durante un’intervista racconta il suo rapporto con il mondo dello spettacolo: “Il mondo dello spettacolo mi affascina ma allo stesso tempo mi spaventa. Sono andata in tv una volta per un gossip del Grande Fratello. Li poi mi avevano proposto delle cose a cui però ho sempre rinunciato“.

Ammette anche di non aver mai posato per servizi fotografici: “Non ho mai posato per nessuno, anche se ho mille fotografi al giorno che mi chiedono di fare dei servizi. In realtà preferiscono” arrangiarmi” e giocare un po’ con me stessa“.

E ancora: “Se dovessi fare uno shooting lo farei in un campo da calcio , visto che lo adoro come sport“.

Tra i suoi interessi ricordiamo in particolare il mondo di Instagram, che la vede protagonista con il suo abbondante milione di followers.