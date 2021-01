Maria Teresa Ruta, saltano gli altarini: il doppiogioco non passa inosservato. È una delle concorrenti preferite di questo GF Vip, ma dopo ieri ha perso molti fans

Maria Teresa Ruta è una delle concorrenti più amate di questo GF Vip, sicuramente anche una delle più sottovalutate e brave a giocare. Da un po’ di tempo il suo affetto per Stefania Orlando e Tommaso Zorzi è stato più volte messo in discussione da alcune sue dichiarazioni, o da una gelosia fuori luogo che ha lei stesso confermata un po’ di settimane fa dopo aver accusato Tommaso di passare troppo tempo con Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e le accuse di Maria Teresa Ruta al GF Vip

Maria Teresa è stata mandata in cucurio con un gruppo di concorrenti e ieri, mentre parlava con loro, ha insinuato che Stefania e Tommaso si mettono d’accordo per le nomination. Una cosa che andrebbe contro il regolamento del gioco, perciò è una grave insinuazione, ma soprattutto non è vero. “Spesso loro parlano di cose, io dico non guardate me e me ne vado” questa affermazione è risultata falsa agli utenti del web, perché Stefania e Tommaso non parlano mai male di nessuno e soprattutto non parlano di nomination.

Tra l’altro, Maria Teresa, qualche giorno fa ha insinuato che Tommaso non potesse ballare il burlesque nel ruolo dell’uomo e che lui è un “one woman show”. Non è la prima volta che si riferisce a lui con il femminile e al web questo non è andato giù.