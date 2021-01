Marika Fruscio ha condiviso l’ennesimo scatto da capogiro: la showgirl mette in mostra il suo décolleté da paura.

Marika Fruscio è sempre più inarrestabile sui social network. La nativa di Agrate Brianza è conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione in programmi che trattano il Napoli calcio. La 41enne è innamoratissima della squadra azzurra.

Marika ama condividere scatti su Instagram da capogiro: le sue forme prosperose e le sue curve da brividi mandano spesso in tilt il web. La classe 1979, poco fa, ha condiviso una fotografia stratosferica in cui indossa un vestito molto particolare e bollente che mette in risalto il suo seno.

Marika Fruscio, scollatura incredibile: che décolleté

Marika ha condiviso una foto davvero esagerata facendo girare la testa a tutti i suoi follower. La classe 1979 indossa un vestitino di colore bianco con una scollatura vertiginosa. Il suo décolleté prosperoso conquista letteralmente la scena e manda in tilt il web.

Domani sarà il giorno del suo compleanno. “E domani sono 42!!!!!Buon compleanno a me che sono orgogliosa di aver vissuto gli anni più belli in un mondo diverso”. L’immagine ha già raccolto 12mila cuoricini e numerosi commenti. Gli ammiratori stanno ovviamente inondando il post di complimenti. “Sei bella simpatica e dolce”, “Quanto sei bella”, “Meravigliosa figura”, “Per te gli anni non passano mai”, si legge.

La Fruscio, qualche giorno fa, fece impazzire tutti postando uno scatto in cui indossava un vestitino estremamente sexy e piccante.