Marisa Laurito e la frase shock del compagno al primo incontro

Marisa Laurito ospite di Vieni da me su Rai1 ha rivelato la frase shock che le ha detto il suo compagno quando si sono incontrati la prima volta

Marisa Laurito, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai 1 si è lasciata andare ai ricordi ed ha rivelato particolari imbarazzanti del primo incontro con il compagno Pietro Perdini. L’amatissima attrice napoletana ha raccontato che nel 2002 si era ritrovata in un ristorante con Luciano De Crescenzo e Renzo Arbore. Dopo che lo scrittore li aveva lasciati soli, l’amico l’aveva portata in un bar dove si trovava anche quello che poi sarebbe diventato il suo grande amore. Dopo essersi presentato e galantemente averle baciato la mano Pietro le avrebbe detto una frase che in quel momento ha lasciato la Laurito impietrita. Probabilmente credendo infatti di farle un complimento Perdini le ha rivelato che il padre era un suo grandissimo ammiratore. Una gaffe che, come ha raccontato la Laurito, in quel momento l’ha lasciata quasi sotto shock.

La vita privata e la carriera di Marisa Laurito

Marisa Laurito è una delle attrici di teatro più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Inizia giovanissima a calcare le scene entrando a far parte della compagnia del grande drammaturgo Eduardo De Filippo. La grande notorietà arriva grazie alla televisione insieme all’amico di sempre Renzo Arbore nella fortunata trasmissione “Quelli della Notte” del 1985. La sua professionalità e l’amore per il palcoscenico l’hanno portata a diventare recentemente la direttrice artistica del famoso teatro napoletano Trianon. Per quanto riguarda la vita privata, Marisa Laurito ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sugli uomini che ha amato. Nel 2001 si è sposata con l’ex calciatore Franco Cordova ma il matrimonio è purtroppo naufragato dopo un anno.

Proprio nel 2002 l’incontro con il suo attuale compagno, l’ex imprenditore Pietro Perdini che oggi si gode la pensione.