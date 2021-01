La bellissima conduttrice svizzera oggi è una donna affermata ma nella sua giovinezza ha vissuto molte difficoltà…

Michelle Hunziker è originaria della Svizzera italiana, nata a Sorengo nel 1977. Ha vissuto diversi spostamenti sempre nel suo paese di nascita anche in seguito alla separazione dei suoi genitori.

All’età di 17 anni la bella Michelle decide di partire per Milano alla ricerca di un lavoro nel campo della moda e lì conosce Marco Predolin. Quest’ ultimo era più grande di lei di 25 anni, un uomo affermato e all’apice della sua carriera mentre Michelle era ancora minorenne. I due ebbero una relazione che destò scandalo. Nel 2006 emerse un dettaglio nella vicenda Vallettopoli in cui la Hunziker accusò Fabrizio Corona dichiarando di essere stata ricattata per delle foto in topless durante una vacanza alle Maldive nel 1994 proprio insieme al conduttore.

Predolin nel 2011, ai microfoni di Corona Star’s, ha invece affermato: “Uscivamo insieme quando lei ha iniziato a lavorare, grazie a me, a Parma. Con la sua immagine ha iniziato a decollare mentre la nostra storia è finita molto male. L’ho portata in vacanza con me alle Maldive, una fuga molto romantica. Lei mi ha chiesto di farci le foto rubate e le ha date poi a un fotografo che le ha vendute ai giornali e, di conseguenza, le hanno pubblicate”.

L’amore con Eros Ramazzotti

L’anno successivo Michelle conosce il celebre cantante Eros Ramazzotti, di 14 anni più grande di lei, i due si innamorarono follemente, si sposarono e diedero alla luce Aurora nel 1996.

Dopo sette anni, esattamente nel 2002, la loro storia da favola si interruppe a causa di una decisione straziante della bella conduttrice che nel frattempo aveva raggiunto il successo e la popolarità.

Il motivo sarebbe stato la setta in cui Michelle era incappata e ne era stata vittima tanto da farla allontanare dai suoi affetti più grandi. Quando il cantante la mise davanti a una scelta: “O loro o me“, la svizzera scelse la setta e lasciò suo marito.

Oggi la Hunziker è felice accanto a Tomaso Trussardi, il rampollo che possiede l’omonima casa di moda, e dall’unione tra i due sono nate le piccole Sole e Celeste.