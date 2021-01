Muore il culturista Nicolas Ventura la notte di Capodanno

E’ morto a causa di un incidente stradale il campione di culturismo Nicolas Ventura. Il giovane bolognese di 33 anni è deceduto in ospedale. Sui social tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti.

Un incidente stradale la notte di Capodanno, una vita spezzata ad appena 33 anni. E’ morto così il giovane campione di culturismo Nicolas Ventura. Il bodybuilder è stato strappato alla vita a causa di un incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo bolognese è deceduto all’ospedale di Bologna dov’era stato ricoverato la notte di Capodanno.

Il giovane Nicolas intorno all’una di notte viaggiava a bordo della sua auto insieme a una donna, quando per cause ancora da accertare la sua auto ha sbandato. Un impatto violentissimo contro un semaforo a Calderara di Reno, sulla Persicetana con la macchina che ha terminato la sua corsa fuori strada.

Tempestivamente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno estratto dalle lamiere i due giovani intrappolati nell’abitacolo. Trasportati in ospedale i ragazzi erano entrambi coscienti. Nelle ore successive però la situazione clinica di Nicolas è peggiorata. Il giovane bolognese è infatti morto nelle ore successive all’Ospedale di Bologna.

FACEBOOK, NICOLAS VENTURA E LA SPERANZA INFRANTA PER UN 2021 MIGLIORE

“Sono in tuta, vi spiego il mio capodanno!! Cmq Già vi ho mandato a fanculo nel 2020 e ora vi auguro di andarci anche tutto il 2021 !! Cia.” 31 dicembre ore 19:11, è stato questo l’ultimo post su Facebook del bodybuilder Nicolas Ventura, proprio poche ore prima di trovare la morte nel tragico incidente a Calderara di Reno, sulla Persicetana.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti su facebook. Un semplice post o anche una foto per salutare il giovane culturista. Alcuni vogliono anche ricordare alcuni momenti passati insieme al ragazzo, tanti sono increduli e vorrebbero che l’incidente non fosse mai accaduto. Ma purtroppo il giovane Nicolas proprio nell’ultimo giorno di un anno terribile, ha perso la vita in un tragico incidente.

Nicolas Ventura aveva fatto della sua passione il suo lavoro. In agonismo dal 2015, Ventura dal 2020 aveva iniziato a gareggiare nei Massimi Bodybuilding categoria +90kg. A novembre era diventato vicecampione del nord Italia.