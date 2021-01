Omicidio efferato a Dalmine: la vittima è un noto politico

Omicidio efferato a Dalmine: colpito alla testa e morto sul colpo nel cortile della sua abitazione un uomo di 68 anni, era un esponente della Lega

Una vera tragedia quella che si è consumata questa mattina a Brembo di Dalmine, la frazione del noto comune in provincia di Bergamo. Un omicidio in piena regola e anche molto efferato che ha coinvolto un noto politico della zona. Aveva solo 68 anni ed i ruoli politici che aveva ricoperto erano di spicco.

Si tratta di Franco Colleoni che questa mattina è stato trovato morto in via Sertorio, nel cortile della sua abitazione. Si tratta dell’ex segretario provinciale della Lega, aggredito e colpito alla testa dai suoi aggressori e morto sul colpo. Inutili sono stati, infatti, gli interventi del 118.

La proprietà nella quale Colleoni è stato trovato morto ospita anche il ristorante di sua proprietà denominato “Al Carroccio” a testimonianza del forte amore che aveva per la Lega. Tutte da definire bene ancora le dinamiche dell’omicidio sul quale indagano i carabinieri di Treviglio.

Omicidio efferato Dalmine, ammazzato Franco Colleoni

È avvolta nel mistero ancora la morte di Franco Colleoni che questa mattina è stato trovato morto nella sua proprietà. L’uomo è stato trovato con il cranio sfondato e per questo i carabinieri ipotizzano che si tratta di un omicidio. Tutti da capire i motivi di un agguato e di un assassinio così feroce.

Per il momento le informazioni a riguardo sono ancora troppo poche. L’unica certezza sta nel fatto che all’arrivo dei sanitari del 118 il 68enne era già morto.

Franco Colleoni era molto legato alla passione politica e alla sua Lega. Tra il 1999 e il 2004 era stato infatti segretario provinciale della Lega a Bergamo. In precedenza, tra il 1995 e il 1999, aveva ricoperto anche la carica di assessore provinciale nella giunta guidata da Giovanni Cappelluzzo.

Colleoni era stato uno dei primissimi sostenitori della Lega anche se nell’ultimo periodo non aveva nascosto di aver sostenuto il Movimento 5 stelle.