Raimondo Todaro fidanzato? Roberto Alessi svela tutta la verità

Il celebre maestro di ‘Ballando con le stelle’ è stato molto chiacchierato nell’ultimo anno per le sue vicende sentimentali che hanno incuriosito i fans.

Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

Raimondo Todaro è sicuramente un personaggio molto amato di Rai uno e negli ultimi tempi si è reso protagonista dei rotocalchi di gossip per la fine del suo matrimonio e per le successive e ipotetiche relazioni che gli sono state attribuite.

Raimondo si è separato da sua moglie nonché madre di sua figlia: la ballerina Francesca Tocca.

La professionista di Amici infatti avrebbe concluso il suo matrimonio con il ballerino di Milly Carlucci, dopo essersi innamorata del concorrente romeno Valentin.

Raimondo ha accusato il colpo e dopo essersi ripreso dalla fine del suo matrimonio sembrava aver provato a ricominciare con un’altra donna. Si tratterebbe della bella conduttrice Rai, Elisa Isoardi, sua allieva durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

La rivelazione di Roberto Alessi

Un post condiviso da Roberto Alessi (@alessi.giornalista)

Non si è mai capito se tra i due ci fosse solo una splendida amicizia o qualcosa di più. Eppure ora il bel Raimondo sembrerebbe avere il cuore occupato da un nuovo amore che nulla ha a che fare con la bella Elisa.

A rivelare la situazione sentimentale del ballerino è il giornalista Roberto Alessi. Sembrerebbe che il motivo per il quale Todaro non esce allo scoperto e non ufficializza la sua relazione è la seguente: “E’ prudente. D’altronde quando ci si è scottati con l’acqua bollente si ha paura anche di quella fredda”.

Si vocifera che il nome del suo nuovo amore corrisponda a quello di Sara Arfaoui e lo conferma proprio il direttore di Novella 2000: “S’è innamorato dopo la tranvata che ha preso con la moglie Francesca Tocca, che l’ha lasciato con un certo Valentin”.

Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

La nuova fiamma di Todaro è una delle professoresse de ‘L’eredità’ il game show condotto da Flavio Insinna. La bellissima venticinquenne avrebbe ridato la felicità al siciliano infatti fonti vicine al ballerino confermano il suo cambiamento: “Con lei sono sereno“, avrebbe dichiarato al riguardo.