Regina Elisabetta: un capodanno diverso a palazzo reale

E’ stato un capodanno diverso pe tutti, senza cenoni e grandi festeggiamenti. Non solo in Italia ma anche all’estero le feste non sono state le solite, in molti Paesi le piazze erano vuote e gli spettacoli pirotecnici hanno acceso il 2021. Infatti in Inghilterra anche la royal family ha modificato le sue abitudini. Scopriamo come ha trascorso la fine dell’anno la regina Elisabetta.

Regina Elisabetta: come ha passato il capodanno?

Per la famiglia reale le tradizioni vanno rispettate e così è stato fino a quest’anno dove la pandemia ha stravolto le abitudini e gli eventi da protocollo. Da più di trent’anni la Royal Family era solita trascorrere le festività natalizie nella residenza di Sandringham nel Norfolk. Quest’anno però la Regina Elisabetta ha deciso di trascorrere il Natale nel suo Castello del Widsor. La stessa cosa è successa per il capodanno, la signora è molto preoccupata per la diffusione del virus e ha deciso di non spostarsi.

La tradizione

La famiglia reale di solito si traferiva a Sandringham House, trascorreva le feste tra cene e banchetti. Poi il primo giorno dell’anno, alle prime ore del mattino, la Regina si alzava per recarsi alla chiesa di St Mary Magdalene a Sandringham. Successivamente era solita fare una cavalcata in direzione della Residenza per poi dedicarsi ad una sessione di tiro al fagiano. Proprio in quella residenza giungevano tutti per festeggiare il 1 gennaio. Solitamente poi la famiglia restava nella tenuta fino al 5 febbraio, giorno dell’anniversario di morte del padre della Regina Elisabetta.

E’ stato un capodanno diverso anche per i reali, per la prima volta la Regina Elisabetta ha dovuto cambiare i piani ma ha trascorso comunque le festività insieme alla sua famiglia a palazzo.