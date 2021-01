La ballerina e figlia del più grande frontman italiano, Rosalinda Celentano ha tirato le somme su un rapporto davvero speciale

Avrebbe meritato certamente miglior sorte, la ballerina e figlia del più importante frontman italiano dell’ultimo secolo. Parliamo di Rosalinda Celentano, primogenita di Adriano e Claudia Mori. Probabilmente ha pagato lo “scotto” dell’introversione, motivo per il quale, lei e la compagna di danza, Tina Hoffman di “Ballando Con Le Stelle” non hanno raggiunto la finale.

Eppure i telespettatori conoscevano la cronostoria commovente di Rosalinda, che ha dovuto affrontare un percorso di crescita molto delicato, caratterizzato da un aggressivo tumore al seno. Nonostante tutto, l’attrice ha avuto un “sussulto” improvviso e si è rilanciata alla grande con la sola forza interiore e la consapevolezza di non essere diversa dagli altri.

Rosalinda inoltre non è solita esternare troppo i suoi problemi di vita, ma stavolta i riflettori sono davvero tutti per lei

Rosalinda Celentano, il giudizio finale non fa una piega

Dopo la ruvida salita lungo una “montagna” irta di ostacoli insidiosi, Rosalinda Celentano è riuscita a sconfiggere il male interiore e rilanciarsi alla grande nel mondo dello spettacolo. In realtà la figlia dello showman teatrale non è stata mai troppo convinta di “spendere” altre energie per farsi spazio tra la concorrenza dei personaggi Vip.

L’esperienza di “Ballando Con Le Stelle” ha in qualche modo “distratto” la sua delicata interiorità e l’ha spinta a mettersi in gioco. Ma la diretta interessata non ha trovato le giuste risposte. Tanto e vero che al termine dello show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci ha deciso di chiudere qualsiasi ponte di collegamento con il pubblico, immergendosi nuovamente nel proprio “io”.

Durante la semifinale del programma dell’ultima edizione dello show di “Ballando”, la fortuna ha voluto che le coppie eliminate, tra cui Rosalinda Celentano e TIna Hoffman si esibissero un’ultima volta, per ottenere un clamoroso ripescaggio. Rosalinda non è riuscita nell’obiettivo, ma il parterre dei giudici si è complimentata con lei e la compagna per l’impegno speso in pista.

Al termine della performance, uno dei membri della giuria, Selvaggia Lucarelli ha voluto analizzare nello specifico la condizione familiare della figlia d’arte. Alla domanda di cosa ne pensavano di lei, il padre e la madre, l’attrice ha risposto con la solita pacateza e nonchalance.

“I miei non sono stati contenti di me, mi hanno detto che non le piacevo, perchè dovevo sorridere di più e mostrare un sorriso sfavillante”. Parole “toccanti” che solo chi ha imparato a conoscerla per davvero sa che ci riproverà altre “infinite” volte