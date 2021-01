Selvaggia Lucarelli e gli insulti ricevuti da Andrea Tosatto, ex M5S

Selvaggia Lucarelli è stata oggetto degli insulti da parte di Andrea Tosatto,ex candidato di M5S a causa della sua netta presa di posizione sui No-Vax

Selvaggia Lucarelli ha denunciato dal suo profilo Twitter gli insulti che l’ex candidato del Movimento 5 Stelle Andrea Tosatto le ha inviato tramite i social. Recentemente la giornalista aveva espresso la sua opinione in merito ai No-Vax affermando di disprezzare le persone che non vorranno sottoporsi al vaccino. Una dichiarazione che ha innescato immediatamente delle reazioni tra le quali appunto quella dello psicologo Andrea Tosatto. L’ex candidato grillino, attraverso il suo profilo social, si è lasciato andare ad affermazioni che sono dei veri e propri insulti. Le sue dichiarazioni vanno decisamente al di là del mero scontro ideologico scadendo nel sessismo. In risposta la Lucarelli si è limitata per ora a postare gli screenshoot delle affermazioni dell’ex candidato grillino. La giornalista ha scritto soltanto, a corredo delle immagini: “Tosatto, Psicologo, ex candidato 5 stelle“.

Le dichiarazioni di Andrea Tosatto contro Selvaggia Lucarelli

Andrea Tosatto ha attaccato sui social Selvaggia in merito alle sue posizioni contro i No-Vax. L’ex candidato del Movimento 5 Stelle dopo aver sottolineato la dichiarazione della giornalista che ha affermato di disprezzare chi non si vaccina è andato oltre scrivendo: “Io disprezzo invece chi, per fare carriera, si è fatto vaccinare da mezza Italia“. Delle frasi davvero inaccettabili che dimostrano quanto il più becero sessismo sia ancora presente nel nostro paese. In questo caso infatti Tosatto ha inteso attaccare Selvaggia Lucarelli non in merito alle sue posizioni contro i No-Vax, come sarebbe stato legittimo fare, ma piuttosto contro di lei in quanto donna con una carriera affermata.

Tosatto. Psicologo. Ex candidato 5 stelle. pic.twitter.com/81lGCPY3r1 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 2, 2021

Non è ancora chiaro se al di là della denuncia tramite Twitter Selvaggia Lucarelli avrà intenzione di intraprendere anche altre strade contro Andrea Tosatto. Di certo per ora ha ottenuto comprensibilmente la solidarietà dei suoi tantissimi fan.