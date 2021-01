Silvia Toffanin indossa l’abito perfetto per le tendenze moda 2021

Silvia Toffanin nel corso di una puntata di Verissimo ha sfoggiato un abito fucsia e si conferma regina delle tendenze della moda Inverno 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia toffanin – fan page (@silvia.toffaninofficial)

Bellissima come sempre Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo, con l’outfit scelto per una delle puntate del famoso talk show di Canale 5 conferma la sua grande attenzione verso le tendenze della moda. La presentatrice ha infatti sfoggiato recentemente un abitino fucsia a tubino lungo fino al ginocchio che aderisce perfettamente al suo invidiabile fisico e che è caratterizzato da splendide maniche a palloncino. L’abito nasce dalla mente dello stilista Marco Bologna ed è stato realizzato per la collezione invernale del 2020/2021. Di un colore acceso ed impreziosito da paillettes il vestito della Toffanin rientra perfettamente nelle nuove tendenze della moda che puntano sulle qualità della cromoterapia e dello sparkle. L’abito potrebbe essere abbinato perfettamente a delle ankle boots con delle tonalità argento rigorosamente ricoperte di scintillanti paillettes.

LEGGI ANCHE -> Stefano De Martino, arriva la notizia che i fan stavano aspettando

Le tendenze della moda 2021 rappresentate dal vestito di Silvia Toffanin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia toffanin – fan page (@silvia.toffaninofficial)

LEGGI ANCHE -> Piero Chiambretti, la sentenza sull’affidamento della figlia

Grazie al suo colore acceso e alle vivaci paillettes l’abito scelto da Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo racchiude le principali tendenze della moda inverno 2021. Per le proprie collezioni infatti gli stilisti stanno puntando sempre di più sul potere della cromoterapia e sullo sparkle. Per quanto riguarda la scelta dei colori infatti la tendenza è di orientarsi su tonalità accese. Lo scopo è di regalare quella vivacità e quella gioia che nel corso dell’ultimo anno sono mancate nell’animo di tutti. Sulla stessa strada si colloca anche il ricorso ad abiti caratterizzati dallo sparkle. L’idea è di regalare ai capi quel luccichio che riesca a conferirgli maggiore luminosità e quel buon umore di cui tanto si sente il bisogno dopo gli avvenimenti tragici del 2020.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia toffanin – fan page (@silvia.toffaninofficial)

Una tendenza questa espressa dalle maggiori case di moda come Valentino e Bottega Verde che l’hanno presentata nel corso delle recenti passerelle.