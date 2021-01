“Ci sono rimasta male “: De Filippi, ricordo traumatico legato alle feste

Ricordo traumatico per Maria De Filippi legato al Natale. La famosa conduttrice ne ha parlato durante un’intervista in cui ha raccontato anche come trascorreva le feste nell’infanzia.

Per ogni bambino il ricordo dell’amara rivelazione che Babbo Natale non è reale è traumatico. E per Maria De Filippi questa rivelazione è rimasta impressa. Durante un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha confessato di aver vissuto quella scoperta come un trauma.

“Ci sono rimasta male quando mia zia mi disse che non esisteva”, le parole della conduttrice. La De Filippi ha poi raccontato come era solita passare il Natale nell‘infanzia.

“Facevo il presepe con mamma e papà e la mattina aprivamo insieme i regali. Con gli anni, poi, sono arrivati la Messa di Mezzanotte e il grande pranzo con le sorelle di mia mamma”, il commento della conduttrice.

Nella puntata speciale di Santo Stefano di Verissimo, tra gli ospiti, Maria ha ricordato commossa come le festività più belle fossero proprio quelle vissute da piccola accanto alla famiglia.

Maria De Filippi: festività passate accanto a Costanzo, tra panettoni e regali per i nipoti

Ai microfoni di Verissimo Maria De Filippi ha parlato del suo Natale 2020. La nota conduttrice ha trascorso le feste insieme al marito Maurizio e al figlio Gabriele. Adottato a 10 anni, la De Filippi si è aperta raccontando i timori di non piacere al figlio. Paure infondate visto che tra i due c’è un bellissimo rapporto.

Nella casa di Maria e Costanzo in queste Natale 2020 non sono mancati i panettoni, i cioccolatini e i regali per i tanti nipoti di Costanzo. Durante la puntata la conduttrice ha ricordato anche il padre, mancato quando aveva solo 28 anni, a cui era legatissima.

Per il 2021, l’icona televisiva sarà impegnata nella conduzione dei cult Uomini e Donne e C’è posta per te. Altro grande impegno della conduttrice sarà il serale di Amici e in estate la nuove edizione di Tu sì que vales.