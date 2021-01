Stefania Orlando lascia il GF Vip? La crisi nella notte: “Non ce la faccio”. Stiamo parlando di una delle concorrenti più amate di questa edizione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Ieri in una diretta a Ciao 2020, Gabriele Parpiglia ha confermato che il Grande Fratello Vip è stato prolungato nuovamente fino al 28 febbraio, solo che questo i ragazzi nella casa non lo sanno. Per non parlare del fatto che i concorrenti sono tutti stanchi e in molti sono tentati dalla possibilità di abbandonare il gioco e rinunciare alla possibilità di vincere il programma. Una di queste persone è sicuramente Stefania Orlando.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip Tommaso Zorzi e la decisione drastica nella notte: i fans disperati

Stefania Orlando lascia la casa del GF Vip? La crisi nella notte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Stefania ieri sera ha confessato ad alcuni concorrenti di essere stanca e di non sapere se farcela. Da un po’ di giorni i suoi fans la vedono un po’ in crisi e temono che il suo umore possa rovinare il percorso che ha fatto fino ad ora, per questo sono in tanti a dirle di sostenerla in ogni caso. Stefania ieri ha rivelato di voler parlare con Piera la psicologa per cercare di chiarirsi le idee, ma il suo umore sembra essere veramente a terra in questo periodo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello riassunto 28 dicembre: Natalia contro Andrea

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

C’è chi la sostiene e chi teme il peggio, chi invece pensa che dovrebbero uscire tutti perché un nuovo prolungamento è davvero immorale per tutti i concorrenti che sono lì da settembre e che non sanno di dover rimanere un mese in più nella casa più spiata d’Italia. Quale sarà la sua decisione?